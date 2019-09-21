Трамп оскандалился и потянул за собой Зеленского: «унижает нашу страну», детали громкого дела

21.09.2019 10:21

Американский лидер Дональд Трамп вляпался в громкий скандал, связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом информирует портал 24.

Так, американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что президент Дональд Трамп летом имел разговор с одним из мировых лидеров, которая касалась Украины. Во время переговоров он дал обещание, которое настолько возмутило сотрудника разведки США, что тот решил написать донос на лидера Белого дома

Ознакомившись с информацией изложенной, которая была в доносе, генеральный инспектор американской разведки Майкл Аткинсон согласился, что ситуация вопиющая и беспрецедентна. Глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, в свою очередь, обвинил Департамент юстиции в препятствовании передачи в Конгресс жалобы сотрудника разведки.

«У нас нет текста доноса. Мы не знаем, точны ли сообщения прессы, касающиеся содержания этого доноса. Но я знаю одно: если сотрудник разведки следуя закону, написал жалобу, а лицо, на которое написали жалобу способна помешать его попаданию в Конгресс – это вся система сломалась», — заявил Шифф.

В препятствовании передачи доноса представители Конгресса обвиняют и нового руководителя разведки, который был назначен Дональдом Трампом. Сам президент США откидывает все обвинения и называет эту информацию «фейковыми новостями».

«Знаете, почему они не сделали этого? Потому что не было ничего неправильного, разговор был замечательный», — подчеркнул он.

Дональд Трамп также заявил, что не знает, о каком конкретно разговоре идет речь. От вопроса о том не касается ли донос по разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидер Белого дома уклонился.

Версия американских СМИ такова: Трамп разговаривал тогда с Владимиром Зеленским, и они обсуждали деятельность экс-вице-президента страны Джо Байдена, сын которого является фигурантом уголовных дел в Украине.

Сам Джо Байден призвал Трампа обнародовали расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если сообщение в СМИ правдивы, то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительна, учитывая то, что она использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности», — говорится в сообщении

Более того, кандидат в президенты США обвинил Дональда Трампа в «использовании влияния и ресурсов Соединенных Штатов для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России – заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду».

Источник: https://politeka.net