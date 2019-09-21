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Третий Майдан: эксперты рассказали, чем могут обернуться выборы на Донбассе
Выборы на временно оккупированном Донбассе могут обернуться третьим Майданом в случае, если главари ЛНР-ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин будут баллотироваться на выборах и получат победу.
Об этом говорится в материале "Апострофа".
В статье 9 закона "О местных выборах" сказано, что не имеют права быть избранными те граждане Украины, у которых есть непогашенная судимость за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления.
Против главаря ЛНР Леонида Пасечника в июле 2019 года ГПУ было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Криминального кодекса: руководство террористической организацией, захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Но открыть дело еще не значит осудить, а, следовательно, Пасечник, равно как и главарь ДНР Денис Пушилин, будут иметь вполне законное право баллотироваться на местных выборах, например, в качестве мэров Луганска и Донецка. С учетом админресурса, который сохранят на момент плебисцита в ОРДЛО Пушилин и Пасечник, исход голосования не сложно предугадать.
Такую "перемогу" президенту Зеленскому вряд ли удастся продать украинскому обществу.
"Но пока я не вижу, чтобы этот худший вариант реализовывался, - уверяет "Апостроф" военный эксперт Алексей Арестович. - Это будет угроза третьего Майдана, только он будет уже военный, и Зеленскому, вместе со всей его администрацией и монобольшинством мало не покажется".
Тем не менее, по мнению аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, с определенным процентом нынешних чиновников ОРДЛО придется смириться и в новых органах местной власти на Донбассе.
"Значительная часть из них, увы, пройдет в местную власть, - говорит "Апострофу" Тышкевич. - Но что такое местная власть, когда уже не стреляют? Это вопросы канализации, теплоснабжения, медицины и так далее. Для нас формат местных выборов допустим при одном ключевом условии: мы не должны легитимизировать ДНР и ЛНР. Если это местная власть, то пусть она занимается местными проблемами. Местные выборы не должны делать из нее политического субъекта". Выходом из ситуации могло бы стать "разбавление" чиновников.
"У нас ведь проходит процесс децентрализации. Что мешает стимулировать создание ОТГ, в которых два района были бы на свободной территории, а один - на бывшей оккупированной?" - добавляет Тышкевич.
Впрочем, до момента реальных выборов в ОРДЛО украинские законы еще можно будет успеть изменить, прописав в них запрет для деятелей калибра Пушилина баллотироваться даже на пост главы ОСМД.
Но появится ли такое законодательное ограничение - вопрос.
"Это вопрос переговоров в "нормандском" и "минском форматах", - сообщил "Апострофу" Богдан Яременко.
"Есть конкретные "красные линии" по тем, кто убивал. Но процесс мира - непростой, и не мне его оглашать, а президенту оглашать его всей стране", - добавил "Апострофу" член комитета ВР по вопросам внешней политики Святослав Юраш.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, выборы, Майдан
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