Питание в ВСУ: как кормят солдат на Хмельнитчине

22.09.2019 19:46

В Хмельницкой ракетной бригаде имеют два года действует новая система питания по каталогу продуктов — теперь бойцы ВСУ имеют выбор из 400 позиций меню.

Соответствующие фото были опубликованы «Depo.Хмельницький».

«Сейчас взамен комбинированного жира в картофеле, холодной вермишели, каш, тушенки и консервированной кильки в томате, нам предлагают разнообразные блюда из свежего мяса, рыбы, овощей и фруктов. Мы имеем комплексные обеды из нескольких блюд на выбор, вкусные салаты, заправки, кисломолочные продукты, сладости и дни национальных кухонь. При этом, норма мяса увеличилась на 40%», — говорит капитан Алексей Наконечный.

По словам, заместителя командира бригады по тылу — начальник тыла подполковника Александра Мельника качество питания улучшилось благодаря отказу от услуг приготовления и доставки еды частными фирмами, которые выполняли свои обязанности не слишком добросовестно. При этом стоимость питания изменилась незначительно, всего на несколько гривен, передает donpress.

«Однако качество, по словам наших военнослужащих, улучшилось в разы. Еда стала значительно вкуснее, питательнее, полезнее, — констатирует офицер. — В пищевом рационе соблюдены базовый принцип распределения калорий в нормах в сутки — от 3500 до 6000 калорий. Ранее военнослужащие и не мечтали о бананах, яблоках, персиках, арбузах, дыне или винограде за обедом и кофе, и соках на завтрак. Сейчас, только обед содержит более 2000 калорий. В новой системе даже продуман сбалансированный рацион с ежедневно необходимым количеством минералов и других питательных веществ для здоровья наших военных», — отметил он.

В столовой сделан капитальный ремонт всех помещений, проведено полное техническое переоснащение, в зале новые и удобные стулья и столы, большой плазменный телевизор, даже фонтан есть.

Также внедрена новая система электронного контроля «Электронный склад» и электронного учета питания, которая позволяет отследить остатки продуктов на складе, количество полученных и использованных продуктов для приготовления блюд за каждый прием пищи и сравнивать их с меню.