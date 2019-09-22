- Игорный бизнес в законе. Выиграет ли государство?15:03
- У Курченко отобрали "Украинский Медиа Холдинг"14:45
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»14:35
- Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена14:15
- Зеленский начал трехдневный визит в США13:40
- В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия 13:20
- В Украине объявлен осенний призыв в армию: что светит уклонистам13:00
- «Удивит в хорошем смысле даже септиков»: у Зеленского выступили с громким заявлением по Донбассу12:45
- У Зеленского раскрыли детали о новом обмене пленными с Россией 12:16
- Приметы на 23 сентября: что нельзя делать12:00
Шойгу оценил возможное столкновение армий Украины и России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России. Об этом он сказал в интервью "Московскому комсомольцу", опубликованном 22 сентября, пишет from-ua.
Министра спросили, как он относится к якобы звучащим из Киева угрозам "триумфально въехать в Москву на танковой броне" и есть ли опасность прямого столкновения армий двух стран.
"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", – сказал Шойгу.
Российский министр назвал украинцев братским народом, отметив, что его родственники по линии матери – из Украины, там также похоронен его дед.
"С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в пятилетнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", – заявил Шойгу.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, армия, столкновение
- Блогер: Главным фактором не позволяющим «армии ДНР» разбежаться является то, что все они теперь оказались вне закона
- Почему Путин не уходит с Донбасса: в Москве назвали две главных причины, о которых молчит Кремль
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием
- "Мы не собираемся форсировать Волгу", - Муженко рассказал о ближайших планах ВСУ на Донбассе
- Лавров договорился с Керри, и Россия отступила от границы
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22:34
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»17:46
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны17:25
- Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту15:25
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"14:57
- Игорный бизнес в законе. Выиграет ли государство?15:03
- У Курченко отобрали "Украинский Медиа Холдинг"14:45
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»14:35
- Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена14:15
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО)13:50
- Зеленский начал трехдневный визит в США13:40
- В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия 13:20
- В Украине объявлен осенний призыв в армию: что светит уклонистам13:00
- «Удивит в хорошем смысле даже септиков»: у Зеленского выступили с громким заявлением по Донбассу12:45
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Названы продукты, которые опасно есть на голодный желудок08:16
- Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака21:46
- Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля17:05
- Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц16:45
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину13:29
- Как избавиться от осенней депрессии: совет психолога21:38
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"