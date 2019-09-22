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Шойгу рассказал о планах по Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу допускает, что Москва может прекратить агрессивные действия против Украины, и страны будут жить в мире и добрососедстве.
Об этом он сказал в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье на сайте издания, передает segodnya.
"Украинцы – братский народ. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", – сказал Шойгу.
Он рассказал, что его родственники по линии мамы, – с Украины, там же похоронен дед, а сам Шойгу был там крещен.
Ранее Сергей Шойгу исключил возможность полномасштабной войны России с Украиной.
"Я считаю, что возможность прямой конфронтации между Россией и Украиной невозможна. Мы разделяем те же корни, вместе мы испытали самые сложные испытания, и мы боролись плечом к плечу, чтобы защитить нашу свободу во Второй мировой войне. Все родственники моей матери жили на Украине, и я был крещен в маленькой церкви в шахтерском городе Стаханов в Луганской области. Я убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места для взаимной конфронтации и вражды", – сказал Шойгу.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, мир, агрессия, Сергей Шойгу, Минобороны
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