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Тепло вернется на днях: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие недели
Похолодание, которое накрыло Украину, будет длиться недолго. Спустя несколько дней в страну вернется тепло.
Об этом в комментарии "Апострофу" заявил народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, жары +30 градусов не будет, но "шубы доставать пока рано".
"Через пару дней, начиная с 23 сентября, будет потепление на 3-4 градуса. Это гарантированно. Потом с 26-28 сентября вновь пройдет циклон, который принесет в Украину дожди. Температура в южных регионах составит 17-19 градусов тепла, а в северных областях от 12 до 14 градусов тепла", - сказал он.
По информации Укргидрометцентра, сентябрь в этом году еще относительно теплый. В данный момент средняя месячная температура составляет +14-19 градусов тепла, что выше средних многолетних значений на 1-1,5 градуса.
По словам Горбаня, начало октября в Украине будет комфортным.
"С 1 по 3 октября в южных областях Украины температура воздуха вырастет до 19-21 градуса тепла. Но так будет до 10 октября. Потом ожидается резкое похолодание: 12-14 градусов тепла днем будет наблюдаться в южных областях страны, а ночью около 7-8 тепла. А в северных областях и в центре немного прохладнее - 11-13 градусов выше нуля. С 13 октября ожидается еще большее похолодание: ночные температуры в южных регионах составят от 7 до 11 тепла, а на севере - всего 5-7 градусов", - рассказал он.
Теги: Донбасс, солнце, тепло, дождь, прогноз погоды
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