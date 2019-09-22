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Во Львовской области спецназ дубинками разогнал участников блокады российского угля
ЧП на рельсах во Львовской области. Впервые новая украинская власть решилась на силовой разгон акции протеста.
На станции Сосновка во Львовской области спецназовцы дубинками разогнали людей, которые уже несколько дней блокируют на путях вагоны с российским углем.Среди трех десятков задержанных наиболее активных участников блокады - первый комбат "Донбасса" Семен Семенченко. Во Львовской области сегодня днем произошло столкновение участников блокады российского угля с силовиками. На разгон пикетчиков - участников АТО и местных шахтеров, которые уже несколько дней удерживают вагоны с российским ископаемым, были высланы спецназовцы, сообщает Диалог.UA, ссылаясь на сообщение от Инсайдер UA. Столкновение произошло около полудня. Полицейские спецназовцы, вооруженные дубинками и надежно закрытые защитной амуницией, стали теснить людей с их позиций. Люди оказали сопротивление, тогда в ход пошли дубинки. На кадрах, представленном очевидцем, можно различить отдельные фразы "Украину будешь бить, с.ка?!", "Слава Украине!" и традиционное "Ганьба!"
113 вагонов с российским углем в Сосновке блокируют уже три недели. По сведениям из разных источников, этот уголь предназначен для переработки на местной обогатительной фабрике в Червонограде. Его якобы приобрела в России для нужд своего предприятия нардеп Наталья Королевская. В результате силового разгона было задержано 28 наиболее активных участников блокады. Среди них и бывший парламентарий Семен Семенченко.
Теги: Россия, Донбасс, полиция, Львовская область, уголь, блокада, ЧП, спецназ, задержание, АТО, Семенченко
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