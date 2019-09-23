Богдан и Гончарук «переплюнули» Зеленского: раскрыты зарплаты топ-политиков

23.09.2019 08:45

Стало известно, сколько за август заработали топ-чиновники и президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщает «Слово и Дело».

«Президент Владимир Зеленский в августе заработал 28 тыс. грн. Самая высокая зарплата в августе была у руководителя Офиса президента Андрея Богдана — 39 тыс. 874 грн: его оклад — 16 тыс. 919 грн, надбавки — 16 тыс. 053 грн, другие выплаты (премии, индексация, командировки) — 6 тыс. 901 грн», — говорится в сообщении.

Бывший заместитель Богдана Руслан Рябошапка, который сейчас занимает должность Генерального прокурора, в августа заработал 37 тысяч 644 грн.

Больше Зеленского также заработал нынешний премьер-министр Алексей Гончарук. Его зарплата составила 32 тыс. 398 грн.

Как сообщалось ранее, сколько получил Владимир Зеленский за работу на посту главы государства: интересный факт

Государственное управление делами сообщило, сколько получил президент Украины Владимир Зеленский.

Как оказалось, за май (10 дней) зарплата главы государства составила 12,7 тысяч гривен, а за июнь — 28 тысяч, из которой высчитали налог в 5,5 тысяч. Стоит отметить, что Владимир Зеленский получил только оклад без каких-либо надбавок.

А руководство Офиса президента не получило ни копейки. В список входят глава ОП Андрей Богдан и его заместители — Сергей Трофимов, Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Вадим Пристайко, Алексей Гончарук.

Ранее мы писали, что родителей Владимира Зеленского преследует черная полоса в жизни. Как оказалось, примерно три раза их многоквартирный дом мог взорваться из-за сообщений о минировании. Однако, к счастью, информация о бомбе не подтвердилась.

Источник: https://politeka.net