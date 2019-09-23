- Игорный бизнес в законе. Выиграет ли государство?15:03
- У Курченко отобрали "Украинский Медиа Холдинг"14:45
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»14:35
- Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена14:15
- Зеленский начал трехдневный визит в США13:40
- В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия 13:20
- В Украине объявлен осенний призыв в армию: что светит уклонистам13:00
- «Удивит в хорошем смысле даже септиков»: у Зеленского выступили с громким заявлением по Донбассу12:45
- У Зеленского раскрыли детали о новом обмене пленными с Россией 12:16
- Приметы на 23 сентября: что нельзя делать12:00
Богдан и Гончарук «переплюнули» Зеленского: раскрыты зарплаты топ-политиков
Стало известно, сколько за август заработали топ-чиновники и президент Украины Владимир Зеленский
Об этом сообщает «Слово и Дело».
«Президент Владимир Зеленский в августе заработал 28 тыс. грн. Самая высокая зарплата в августе была у руководителя Офиса президента Андрея Богдана — 39 тыс. 874 грн: его оклад — 16 тыс. 919 грн, надбавки — 16 тыс. 053 грн, другие выплаты (премии, индексация, командировки) — 6 тыс. 901 грн», — говорится в сообщении.
Бывший заместитель Богдана Руслан Рябошапка, который сейчас занимает должность Генерального прокурора, в августа заработал 37 тысяч 644 грн.
Больше Зеленского также заработал нынешний премьер-министр Алексей Гончарук. Его зарплата составила 32 тыс. 398 грн.
Как сообщалось ранее, сколько получил Владимир Зеленский за работу на посту главы государства: интересный факт
Государственное управление делами сообщило, сколько получил президент Украины Владимир Зеленский.
Как оказалось, за май (10 дней) зарплата главы государства составила 12,7 тысяч гривен, а за июнь — 28 тысяч, из которой высчитали налог в 5,5 тысяч. Стоит отметить, что Владимир Зеленский получил только оклад без каких-либо надбавок.
А руководство Офиса президента не получило ни копейки. В список входят глава ОП Андрей Богдан и его заместители — Сергей Трофимов, Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Вадим Пристайко, Алексей Гончарук.
Ранее мы писали, что родителей Владимира Зеленского преследует черная полоса в жизни. Как оказалось, примерно три раза их многоквартирный дом мог взорваться из-за сообщений о минировании. Однако, к счастью, информация о бомбе не подтвердилась.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, зарплата, Богдан, Зеленский
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Премьер в упор не видит долгов, а шахтеры - денег
- Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"
- Более 800 краматорчан не могут получить зарплату
- На вопросы отвечает юрист. Часть 89
- Стало известно, где в Украине наибольшая задолженность по зарплате
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22:34
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»17:46
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны17:25
- Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту15:25
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"14:57
- Игорный бизнес в законе. Выиграет ли государство?15:03
- У Курченко отобрали "Украинский Медиа Холдинг"14:45
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»14:35
- Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена14:15
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО)13:50
- Зеленский начал трехдневный визит в США13:40
- В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия 13:20
- В Украине объявлен осенний призыв в армию: что светит уклонистам13:00
- «Удивит в хорошем смысле даже септиков»: у Зеленского выступили с громким заявлением по Донбассу12:45
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Названы продукты, которые опасно есть на голодный желудок08:16
- Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака21:46
- Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля17:05
- Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц16:45
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину13:29
- Как избавиться от осенней депрессии: совет психолога21:38
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"