Демарш Украины в ПАСЕ: появилось мощное заявление, «ответ на агрессию России»

23.09.2019 20:41

Новая делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в осенней сессии организации из-за возвращения туда России

Соответствующее заявление появилось в понедельник, 23 сентября. Подробностями решения на своей странице в Фейсбук поделилась глава новой украинской делегации Лиза Ясько.

Отмечается, что делегация Украины в ПАСЕ отказывается от подачи полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. В качестве причины указывается возвращение России в сессионный зал ПАСЕ.

«Делегация Верховной рады в ПАСЕ заявляет об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что украинская делегация продолжит проводить консультации с партнерами в ПАСЕ для поиска решений, которые могли бы вернуть «ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

До этого мы писали о том, что в Верховной Раде озвучили неожиданную позицию по участию в заседаниях Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом заявила глава обновленной украинской делегации в ПАСЕ и народный депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько у себя в Facebook.

«Это наша единственная позиция, одобренная фракциями «Слуга народа», «Батьківщина», «Голос» и «Европейская Солидарность», — отметила она.

В то же время некоторые пользователи сети считают, что решение украинских дипломатов является ошибочным.

«Лиза, лучше бы ты Березу послушала. Самое плохое решение на эту неделю», «Очень сильное и достойное решение», «это очень серьезная ошибка», — пишут они.

Как сообщалось ранее, Украина воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в Facebook глава Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко («Слуга народа»).

Источник: https://politeka.net