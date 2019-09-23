Игорный бизнес в законе. Выиграет ли государство?

23.09.2019 15:03

Президент Владимир Зеленский предлагает легализовать игорный бизнес. По его поручению Верховная Рада до 1 декабря 2019 года должна принять соответствующий закон. По мнению главы государства, вывод азартных игр из тени поможет развитию туризма и наполнит бюджет. Однако, чем рискует президент, делая ставку на легализацию азартных игр, узнавали наши эксперты.

История одного запрета

Больше 10 лет украинский игорный бизнес работает в тени. Официально он вне закона с 15 мая 2009 года. Тогда за запрет игорного бизнеса в Украине отдали голоса 340 депутатов, а тогдашний премьер Юлия Тимошенко лично лоббировала этот вопрос. Толчком для этого стала трагедия в Днепре, где во время пожара в игорном клубе погибли десять человек.

Закон запретил организацию азартных игр, установив штраф за нарушение – 8000 минимальных заработных плат с конфискацией игорного оборудования. Однако в законе осталась лазейка. Он разрешил проведение лотерей и игру на автоматах типа «кран машина», которые не относятся к азартным играм. Поэтому казино сменили вывески на «лотереи» и «интернет-клубы» и начали работать нелегально. Кроме того, большая часть игорного бизнеса ушла в онлайн.

«Запрет оффлайн игорного бизнеса никоим образом не ограничивает онлайн игорный бизнес, в частности, сайтов, серверов, которые зарегистрированы за пределами Украины», – замечает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Несмотря на то, что игорный бизнес работает в обход закона, правоохранители «не замечают» этих казино. Более того, как утверждает председатель ОО «Поддержки легализации игорного бизнеса в Украине» Елена Мочалова, нелегальный рынок существует благодаря сотрудничеству с силовиками.

Как будут легализировать?

Текста законопроекта о легализации игорного бизнеса пока нет, но команда президента уже озвучила несколько основных концепций. По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, рынок игорного бизнеса должен делиться на два сектора: массовый и казино.

«Если это казино, то должны быть ограничения, например, не меньше уровня пятизвездочных отелей. Чтобы такое казино подтягивало развитие всей гостиничной отрасли Украины. При этом надо установить жесткие стандарты для пяти звезд, не такие, как сейчас. Второе – массовые игры, которые должны быть ограничены по количеству операторов. Эти операторы должны работать под жестким контролем государства в системе электронного учета количества ставок», – объясняет Гетманцев.

Чтобы контролировать операторов было проще, рассматривается вариант территориального ограничения, например, размещение казино только в курортных зонах.

«Рассматривается вариант черноморского побережья. Параллельно продолжается дискуссия о том, можно ли позволить то же самое в других городах – в Киеве, Харькове», – рассказывает советник Зеленского Олег Устенко.

У президента отмечают, что такой территориальный принцип является распространенной мировой практикой. Например, в Китае все азартные развлечения вынесены в два места – Гонконг и Макао. Так же в США крупнейшим игровым центром является Невада.

Экономические выгоды и риски для игроманов

В целом эксперты поддерживают возможность легализации азартных игр, однако отмечают, что закон должен быть взвешенным.

«Во-первых, закон должен определить, кто устанавливает правила, во-вторых, кто контролирует их соблюдение. Например, за уклонение от уплаты налогов и подобные грубые нарушения должна предусматриваться уголовная ответственность. Такие преступления должен расследовать специальный орган досудебного расследования преступлений в сфере финансов», – отмечает директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк.

Кроме того, следует четко прописать условия, которым должны соответствовать зоны, где разрешены игорные заведения. В противном случае, эксперты опасаются, что любой город захочет объявить себя курортной зоной, и настроить игровых заведений.

«Надо понимать, что в бедной стране в зону риска могут попасть игроманы, зависимые люди. Для того, чтобы этот риск минимизировать, нужно ограничить доступ в игорные заведения», – соглашается Устенко.

Эксперты отмечают, что игорный бизнес выйдет из тени только при условии прозрачной работы правоохранительных органов. Так, заместитель исполнительного директора киевского Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский уверен: «Принятие еще одного закона недостаточно. Нужна политическая воля и деятельность правоохранительных структур, так как все нелегальные казино получили индульгенцию от правоохранительных структур и при таких условиях будут работать и дальше».

По мнению экономистов, легализация казино может принести немалые средства в государственный бюджет. По предварительным просчетам, чистые поступления могут составлять от 7 до 12 млрд грн в год. В то же время не стоит ожидать от легализации азартных игр быстрого экономического чуда, потому что впереди долгий и сложный путь правового регулирования.