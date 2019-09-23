Какой курс доллара в Украине будет в 2020 году: бизнес назвал точную цифру

23.09.2019 18:00

Украинский бизнес при планировании бюджета на следующий год в качестве базовой стоимости американской валюты определил цифру 28 гривен за доллар.

В Украине бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость доллара на уровне 28 грн/$. "По прогнозам инвесторов, гривна продолжит укрепляться, поскольку в прошлом году курс был на уровне 30 грн/$", – сообщила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко, передает Диалог.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, в ходе исследования опросили свыше 100 топ-менеджеров компаний-членов ЕБА.

На развитие бизнеса в 2020 году рассчитывают 77% опрошенных, а 45% СЕО прогнозируют рост доходов на 10-20%.

При этом по сравнению с прогнозом на 2019 год сократилось число компаний, которые намерены расширять штат. 47% компаний планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года, а 46% СЕО поделились планами о расширении (в минувшем году таких было 58%).

Лишь 33% компаний в следующем году намерены начинать новые инвестиционные проекты в Украине. В то же время более 90% глав компаний собираются повышать сотрудникам зарплату на 5-10%. Бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость доллара на уровне 28 грн/$



Источник: www.dialog.ua