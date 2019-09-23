Маркарова сообщила о пересмотре прожиточного минимума в Украине

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что в проекте бюджета на 2020 год пересмотрят размер прожиточного минимума.

Об этом она сказала в Верховной Раде, пишет РБК-Украина.

«Что касается всех социальных программ, которые заложены в этом бюджете. Это и программа помощи семьям с детьми, на которую заложено 59,5 млрд. Это и программы, касающиеся различных льгот и субсидий. Этот вопрос обсуждения в рамках социальной политики. Мы даже задекларировали, что мы берем на себя Министерство соцполитики: будет работать над пересмотром и установлением реального прожиточного минимума», — заявила Маркарова.