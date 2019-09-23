Нафтогаз готовит украинцам неприятный "сюрприз"

23.09.2019 19:05

Нафтогаз планирует повышать цены на «голубое топливо». Сначала тариф увеличится для промышленных потребителей, а затем, вероятно, и для обычных граждан.

Так, в октябре топливо подорожает 4,9-5,6% (по сравнению с сентябрем) для промышленных потребителей.

"Более точная цифра в данном случае зависит от условий оплаты и объемов закупок топлива. Поэтому ценовое предложение Нафтогаза для данной категории потребителей колеблется в пределах от 8,99 до 5,458 гривны за кубометр (без расходов на транспортировку и без НДС)",

- говорится в сообщении.

Несмотря на то, что для остальных тариф не изменится, подорожание будет заметно, так как повлияет на стоимость услуг и товаров.

Источник: http://kr24.com.ua