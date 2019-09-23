Последние новости раздела
- Водителям подсказали, почему начинает бить рулевое колесо22:39
- Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН22:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- За нардепов взялись всерьез, стало известно о новых штрафах: за что будут наказывать в Раде21:19
- В Польше экс-жену Князева обвиняют в отмывании денег20:38
- Федерализации Украины не будет ни при каких условиях – Данилюк 20:20
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Как рынок земли повлияет на стоимость недвижимости18:40
- Заморозки и снегопады накроют Украину: лютая зима начнется уже скоро, названа дата16:22
Нафтогаз готовит украинцам неприятный "сюрприз"
23.09.2019 19:05
Нафтогаз планирует повышать цены на «голубое топливо». Сначала тариф увеличится для промышленных потребителей, а затем, вероятно, и для обычных граждан.
Так, в октябре топливо подорожает 4,9-5,6% (по сравнению с сентябрем) для промышленных потребителей.
"Более точная цифра в данном случае зависит от условий оплаты и объемов закупок топлива. Поэтому ценовое предложение Нафтогаза для данной категории потребителей колеблется в пределах от 8,99 до 5,458 гривны за кубометр (без расходов на транспортировку и без НДС)",
Несмотря на то, что для остальных тариф не изменится, подорожание будет заметно, так как повлияет на стоимость услуг и товаров.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ, повышение тарифов, повышение
Читайте также:
- Стало известно, как вырастет цена на газ в 2019 году
- В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ
- Повышение цен на газ: каким оно будет и главное - как экономить
- Ставицкий: "Нафтогаз" и "Газпром" договорились о цене на газ на первый квартал года
- Изменение тарифов на газ с мая: «Нафтогаз» обратился к Кабмину
- В Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры18:21
- Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе15:30
- Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО14:41
- Ситуация на КПВВ ОРДО:"Завтра «Октябрь» не работает, в Горловке и на «Каргилле» огромные пешие очереди»13:20
- В ОРЛО озвучили новые тарифы на водоснабжение12:45
- Водителям подсказали, почему начинает бить рулевое колесо22:39
- Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали22:20
- Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН22:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- За нардепов взялись всерьез, стало известно о новых штрафах: за что будут наказывать в Раде21:19
- Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка21:01
- В Польше экс-жену Князева обвиняют в отмывании денег20:38
- Федерализации Украины не будет ни при каких условиях – Данилюк 20:20
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи17:30
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака15:49
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе
- Раки будут ощущать упадок сил: гороскоп на 22 сентября
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину