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Нафтогаз готовит украинцам неприятный "сюрприз"

23.09.2019 19:05
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Нафтогаз готовит украинцам неприятный "сюрприз"

Нафтогаз планирует повышать цены на «голубое топливо». Сначала тариф увеличится для промышленных потребителей, а затем, вероятно, и для обычных граждан.

Так, в октябре топливо подорожает 4,9-5,6% (по сравнению с сентябрем) для промышленных потребителей.

"Более точная цифра в данном случае зависит от условий оплаты и объемов закупок топлива. Поэтому ценовое предложение Нафтогаза для данной категории потребителей колеблется в пределах от 8,99 до 5,458 гривны за кубометр (без расходов на транспортировку и без НДС)",

- говорится в сообщении.

Несмотря на то, что для остальных тариф не изменится, подорожание будет заметно, так как повлияет на стоимость услуг и товаров.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ, повышение тарифов, повышение
 
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