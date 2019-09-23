Отопительный сезон-2019: какие города могут оказаться без тепла

23.09.2019 09:31

До 20 сентября профильные ведомства должны были доложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходе подготовки к отопительному сезону-2019.

В свою очередь, министр развития общин и территорий Алена Бабак уверяет, что нынешний отопительный сезон во всех без исключения городах должен начаться вовремя. Кроме того, Зеленский поручил профильным ведомствам отчитаться, насколько регионы готовы к зиме, каковы запасы угля и газа.

В ближайшем будущем такой мониторинг президент Украины планирует сделать еженедельным, сообщает "Диалог.UA".

Отметим, что украинское законодательство предусматривает: отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже 8 градусов тепла. При этом "Нафтогаз" предупредил 133 производителей тепла, которые имеют задолженность и не выполняют требования относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.

По ряду причину отопительный сезон может сорвать в более, чем 70 городах Украины. Среди них: Винница, Киев, Днепр, Бахмут, Краматорск, Мариуполь, Ивано-Франковск, Северодонецк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Харьков и др. (всего в списке 78 городов, - ред).

К слову сказать, синоптики обещают украинцам резкое изменение погоды, осадки и заморозки. Местами столбики термометров не поднимутся выше пяти градусов тепла. Также напомним, что теперь украинцам будет намного сложнее установить в своих домах дополнительные средства обогревания. К примеру, тот же тепловой котел в квартире разрешат поставить в том случае, если в подъезде он есть у большинства жителей.



Источник: www.dialog.ua