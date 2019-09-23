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Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенных минометов: ранен боец ВСУ

23.09.2019 08:00
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Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенных минометов: ранен боец ВСУ

С начала текущих суток члены НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, в результат чего ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщили в штабе, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, миномёт, ВСУ, НВФ
 
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