Путин уготовил Зеленскому капкан: раскрыта главная опасность, «заставит…»

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Владимир Путин в рамках Нормандского формата попытается завести в капкан Владимира Зеленского
Подобное мнение озвучил эксперт Дмитрий Снегирев, передает портал 24
По его словам, в вопросе встречи лидеров государств-участников Нормандского формата Кремль снова демонстрирует, что последнее слово за ним, поскольку Владимир Путин заинтересован в формуле Штайнмайера, закрепленной на бумаге.
«Встреча нормандской четверки с конца сентября по инициативе России пока что перенесена на конец октября. Путин предоставляет возможность Западу за это время продолжить давление на Украину – заставить нас согласиться на формулу Штайнмайера и отвод войск по линии соприкосновения. Коварная тактика», — утверждает Снегирев.
Военный аналитик заметил, что после обмена пленными Владимир Путин как бы показал, что он может быть договороспособен, и теперь он выдвигает Владимиру Зеленскому свои условия. При этом количество обстрелов на Донбассе увеличилось, а Украина продолжает нести потери личного состава.
Вместе с тем, Дмитрий Снегирев предупреждает, что отвод сил ООС от линии соприкосновения может привести к тому, что российско-оккупационные войска возьмут под контроль стратегические населенные пункты на Донбассе.
Он также подчеркнул, что если Владимира Путин откажется от встречи в нормандском формате, не согласившись с требованиями Владимира Зеленского, это будет минус президенту России.
Подытоживая, аналитик Дмитрий Снегирев призвал украинского президента Владимира Зеленского сделать «вилку» Владимиру Путину, чтобы показать цивилизованному миру, что договариваться с Российской Федерацией нельзя.
«Украина должна сделать вилку России. Очертить, что мы против федеративного устройства и выборов в ОРДЛО без решения вопросов безопасности. Не соглашаться с формулой Штайнмайера. Если Путин откажется от встречи, то покажет, что нормандский формат его не интересует, и с ним нельзя договариваться», — подытожил он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, нормандский формат, Зеленский
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