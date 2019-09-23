Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена

23.09.2019 14:15

В ноябре в Украине полноценно заработает служба образовательного обмудсмена. На это в бюджете заложено 2,3 млн гривен. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев будет заботиться о соблюдении прав учащихся и учителей в учебном процессе. Какие задачи будет выполнять образовательный омбудсмен, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.





Медиатор между школами и министерством

Постановление о появлении образовательного омбудсмена правительство приняло прошлым летом. Согласно документу, Кабмин поручил ему защиту прав в сфере образования. Ранее такой должности в Украине не существовало.

Правительство постановило, что образовательным омбудсменом может быть гражданин Украины, который свободно владеет государственным языком, имеет высшее образование и соответствующий опыт работы. Он не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой или преподавательской.

Среди задач образовательного омбудсмена – обеспечение права человека на качественное и доступное образование и содействие внедрению инклюзивной формы обучения. Образовательный омбудсмен выступает посредником между учебными заведениями и Министерством образования, сотрудничая с различными органами власти, в частности правоохранительными, а также с общественными и международными организациями.

По результатам открытого отбора 14 августа 2019 года эту должность занял Сергей Горбачев – педагог с 13-летним стажем, который до назначения работал директором школы в столице.

«Омбудсмен не является субъектом властных полномочий – он не может кого-то уволить, назначить, объявить выговор. По действующему порядку, омбудсмен имеет право обращаться, получать информацию, обнародовать, рекомендовать органам государственной власти восстановить нарушенные права. Это не министерство, а общественная организация, которая следит за соблюдением прав и помогает их восстановить, – прокомментировал свое назначение Сергей Горбачев. – Я думаю, самое главное, что может сделать образовательный омбудсмен – это просветительская работа и помощь в восстановлении нарушенных прав на местах».

Лучше финансирование и борьба с буллингом

К началу полноценной работы образовательный омбудсмен должен сделать еще много шагов. В частности, сформировать собственную службу из 15 человек, разработать алгоритмы внутренних процедур. По словам Сергея Горбачева, в службе образовательного омбудсмена будет работать несколько отделов: юридический, сектор по работе с обращениями и отдел нормативно-правовой работы. Сейчас утверждается штатное расписание и распределяются обязанности каждого работника.

«Мы уже начали работу над предложениями к проекту Закона «О среднем образовании». Там есть моменты, которые меня, как образовательного омбудсмена, очень интересуют. Есть вещи и проблемы, которые можно решить только установив новые правила взаимодействия в системе образования, поэтому внесение предложений в законы и нормативные документы мы рассматриваем как одно из важных для нас вопросов», – рассказал Сергей Горбачев.

По его словам, главная задача офиса образовательного омбудсмена на этот учебный год – продолжить реформу новой украинской школы (НУШ), повысить зарплату педагогам и начать успешную борьбу с буллингом. Собственно, по мнению Горбачева, без лучшего финансирования образовательной сферы проблем не преодолеть. Ведь чтобы побороть буллинг, нужны качественно подготовленные психологи. А такие специалисты стоят недешево.

Нарушение прав и жалобы

Одним из важных аспектов деятельности образовательного омбудсмена является проверка случаев нарушения прав в сфере образования. В частности, к образовательному омбудсмену могут обращаться ученики, их родители или законные представители, а также учителя и научные работники. Например, ученики могут жаловаться на факты буллинга или коррупции в школе.

Согласно процедуре, образовательный омбудсмен должен проверить изложенные факты. Если жалоба обоснована, то он может предоставить рекомендации школам или органам управления образованием или сообщить о нарушении закона правоохранителей. Чтобы жалоба не осталась без ответа, она должна быть обязательно подписана и касаться случая, произошедшего не позднее, чем год назад.

Министерство образования со своей стороны также готово реагировать на запросы украинцев.

«Было бы хорошо, если бы вы раз в две недели присылали нам агрегированный массив типичных вопросов, которые вам поступают. Мы бы тогда смогли найти новый подход к решению этих проблем, давать разъяснения. Для нас чрезвычайно важно знать, что именно беспокоит людей, и искать системные подходы к решению их проблем», – заявила руководительница МОН Анна Новосад во время встречи с образовательным омбудсменом Сергеем Горбачевым.

Впрочем, сам Горбачев надеется, что жалоб к нему будет немного. Ведь это последняя инстанция, к которой нужно обращаться. Он уверен, что большинство конфликтов можно решить непосредственно в школе.

Для лучшей связи с педагогами и учениками в регионах планируется создать общественные приемные образовательного омбудсмена. Ведь чем больше люди будут знать о своих правах, тем лучше смогут их защищать. Удастся ли образовательному омбудсмену воплотить все задуманное, узнаем уже совсем скоро.