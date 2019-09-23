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У Зеленского проговорились о деталях встречи с Трампом: «У нас есть время для…»
В украинском правительстве раскрыли детали встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом
Об этом заявил Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Громадському».
«Встреча с Трампом будет обязательно, у нас есть время для этого, и это не будет встреча на полях, пожатие рук. Оба президента нашли время. Для президента Зеленского это вообще первый выезд в ООН, он впервые будет принимать участие в Генассамблее», — отметил он.
Пристайко уточнил, что «во время которой прежде всего мы ставим перед собой задачу наладить связь».
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп возлагал большие надежды на Зеленского. Об этом в интервью Politeka заявил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.
По его словам, сам Дональд Трамп всю жизнь был бизнесменом, это воспитало в нем определенную неприязнь к государственным органам, разведкам, министерствам и чиновникам, которые во многом тормозят любой бизнес. У Владимира Зеленского похожая история – никогда не работавший с политикой, он имеет огромный опыт руководства успешным бизнесом.
«Для Трампа свобода, бизнес и отсутствие коррупции – не пустые слова, он не чиновник и не государственный деятель. И Зеленский такой же. Но Трамп будет требовать у Зеленского борьбу с коррупцией.
Он когда слушал первоначально Зеленского, я думаю, что он думал – вот молодой, вот неполитик, не коррупционер, сейчас он придет и наведет порядок. Но Трамп пока что не видит сильного движения», — говорит Табах.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, встреча, Дональд Трамп, Зеленский
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