У Зеленского раскрыли детали о новом обмене пленными с Россией

23.09.2019 12:16

Украина и Россия готовят новый список людей, которые будут в обменной группе.

Согласно Минским соглашениям обмен должен состояться в рамках всех на всех.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал советник президента по международным делам Андрей Ермак, передает Диалог.UA. Ранее на форуме YES президент Украины рассказал о новом обмене пленными с Россией.

Он не назвал детали, однако подчеркнул, что процесс идет. В данным момент Россия и Украина условились на том, что обе стороны подготовят обменные листы и будут наполнять списки на обмен.

По словам Ермака, президент Украины заверил, что возвращение всех украинских граждан из России и неподконтрольных территорий – это ключевой вопрос, который четко прописан украинской стороной в Минских соглашениях.

Советник главы государства пояснил, что пока не может назвать точное количество лиц, которые находятся на территории России и ОРДЛО, однако вскоре этот список станет доступен. Он пояснил, что данными вопросами занимаются в МИД и ТГК.

Ермак уверяет, что Украины является приоритетом возвращения граждан и большим шагом для переговоров в рамках Минских соглашений. Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко немного приоткрыл завесу новых переговоров между Украиной и Россией насчет обмена "всех на всех".

До этого стало известно, как обстоят дела, связанные со сложными переговорами с российской стороной по поводу обмена пленными. Данным вопросом занимается экс-президент Кучма.



Источник: www.dialog.ua