У Зеленского рассказали о новом этапе переговоров с РФ по обмену пленными

23.09.2019 15:30

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак раскрыл новые детали переговоров по вопросу обмена пленными.

Об этом он рассказал в интервью LB.

«Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы», — заявил Ермак.

По его словам, к концу октября вряд ли удастся провести новый обмен пленными.

«Не думаю, что это будет сам факт освобождения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап произошел как можно быстрее», — сказал помощник главы государства.

Источник: https://donpress.com