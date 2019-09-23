«Удивит в хорошем смысле даже септиков»: у Зеленского выступили с громким заявлением по Донбассу

23.09.2019 12:45

В интервью интернет-сайту Lb.ua помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что глава государства никогда не даст согласия на сценарий, предусматривающий потерю территорий и федерализацию страны, передает replyua.net. При этом чиновник заверил, что нынешняя власть намерена завершить войну и реинтегрировать Донбасс в состав Украины.



«Совершенно очевидно, что мы не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», - сказал он. По словам Ермака, если взять те же Минские договоренности, то в таком виде, как они были подписаны, Зеленский бы их не подписывал.



«Я понимаю, что сейчас гораздо легче критиковать, и что альтернативы им нет. Однако мы собрали большое количество экспертов и, основываясь на то, что уже существует, выработали свою позицию», - сказал он. Также помощник президента заверил, что из сложившейся ситуации, который найдет Зеленский и его команда, «удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков».