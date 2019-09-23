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В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия

23.09.2019 13:20
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В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия

Власти оккупированного Крымского полуострова задумали масштабное строительство, которое обойдется в кругленькую сумму.

Так, в Крыму оккупанты намереваются развернуть строительство универсального десантного корабля-вертолетонса. Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на ТАСС.

Как сообщается, строительные работы начнут на судостроительном заводе "Залив", который располагается в Керчи.

Отмечается, что сейчас оккупационные власти прорабатывают проектирование и размещение на производственных мощностях судостроительного завода "Залив" проекта универсального десантного корабля.

Отмечается, что закончить строительство и сдать заказчику головной УДК планируют в рамках ГПВ-2027 (госпрограммы вооружений), а серийный – до начала 2030-х годов.

Ранее мы сообщали: сторожевой корабль армии РФ "Ладный" едва не уничтожил сам себя на территории оккупированного Крыма.

Запуск ракеты был проведен не по плану. Российская Федерация пыталась скрыть информацию о чрезвычайном происшествии; США призвали Россию разрешить проведение миссии ОБСЕ и ООН на территории Крыма, ведь таким образом мир сможет увидеть реальную картину обстановки в Крыму.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, строительство
 
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