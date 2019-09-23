В Украине объявлен осенний призыв в армию: что светит уклонистам

23.09.2019 13:00

В Украине объявлен осенний призыв на срочную военную службу. Военкомы должны набрать 15 тысяч молодых людей. Притом, что президент еще в предвыборной программе анонсировал отказ от срочной службы, но передумал, пишут Вести.

Достаточно указа президента

Призыв стартует 1 октября. А завершится он, как сообщил замначальника штаба командования Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Долгашев, 31 декабря. Ждут 15 200 человек, из которых 9000 — в Вооруженные силы, 4400 — в Нацгвардию, 1000 — в Госпогранслужбу и 800 — в Государственную специальную службу транспорта.

Еще в начале президентского срока в офисе Владимира Зеленского шли разговоры о том, что украинская армия будет без срочников. Эксперт по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил за профессиональную армию, усиленную действующим резервом. "Армия будет профессиональной и добровольной (без позорного принудительного призыва). Она будет усилена постоянно действующим резервом и системой территориальной обороны", — написал Апаршин в ФБ.

В августе народный депутат от "Слуги народа" Анна Коваленко сообщила, что уже все переиграли. "Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", — сказала Коваленко, отвечая на вопрос о возможности перехода на контрактную армию, и добавила, что также планируется внесение изменений в законы "О нацбезопасности", "О государственной тайне" и "О Вооруженных силах Украины".

При этом, как отметили юристы, для отмены призыва не нужно вносить никакие изменения в законы — достаточно президенту подписать соответствующий приказ. "Для отмены призыва в Украине президент должен просто перестать издавать ежегодный Указ о проведении призывов граждан от 20 до 27 лет на срочную службу и подписать Указ президента об отмене принудительных призывов в армию на год. Чтобы возобновить призыв в армию, также не потребуется много времени и каких-то дополнительных условий. Опять же один приказ, который может быть подписан сегодня, а вступить в силу уже завтра", — рассказывает "Вестям" адвокат Артем Берникович.

"Отмазаться" стало труднее

Уклонистам же с каждым годом становится все сложнее. Начиная с 2017 года в Украине функционирует Единый государственный реестр военнообязанных, в котором содержатся все данные о призывниках, поэтому "потерять" личное дело, как это делали раньше, теперь невозможно. Конечно, реестр дает сбой, подтверждение тому — курьез, произошедший под Киевом. В селе Гребенки Киевской области военкомы принесли повестку в армию пятилетнему ребенку. Как потом сообщили в сельсовете, причина в том, что ребенка 2013 года рождения случайно записали рожденным в 2003 году.

Еще один распространенный способ избежать призыва на срочную службу — сделать "белый билет" — уже тоже не очень актуален, поскольку при любых подозрениях отправляют на переосвидетельствование, повторный медосмотр.

А на прошлой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает проверку ведомостей призывников и привлечение уклонистов к уголовной ответственности. И это притом, что уже и так открывается много дел за незаконное получение освобождения от воинской обязанности при помощи поддельных документов. "К примеру, полученный без достаточных оснований (болезни) "белый билет" влечет уголовную ответственность по ч. 4 ст. 358 УК "Подделка документов". Причем ответственность несет именно призывник, поскольку военкомат в подобных ситуациях заявляет о симуляции заболевания гражданином и о введении в заблуждение врачей медкомиссии (хотя на самом деле могло быть по-другому)", — рассказывает адвокат Артем Берникович.

Что интересно: военкомы с удовольствием дурят призывников, вымогая деньги. Как рассказал 24-летний киевлянин Владимир, ему год назад, перед весенним призывом, прислали повестку и вызвали в военкомат. Через знакомых договорились: за $1 тыс. дали отсрочку якобы на три года. "Перед осенним призывом снова приносят повестку в РВК! Пошел — отправили к военкому, он говорит: "Вышел новый приказ, который отменяет основание, по которому ты имел право на отсрочку. Но можно снова получить отсрочку за такую же сумму". И только опять купив отсрочку, я узнал, что никаких "новых приказов" не было. Лучше не появляться в военкомате и не иметь с ним дел. Друзья-призывники так и поступают, особых проблем с розыском у них нет", — уверяет "Вести" Владимир.

Что говорят призывники

Основная проблема заключается в том, что в ВСУ — в том виде, в котором они сейчас существуют, — не хотят идти служить молодые люди. "Что дает служба в украинской армии? Ничего, только потеря времени и здоровья. Там ничему не учат. Все, как при "совке": копать отсюда и до ужина. Если бы как в армии США — обучали, платили зарплату, давали возможности, то от желающих отбоя не было бы. И я не прятался бы в Польше от призыва", — рассказывает "Вестям" 24-летний Валерий.

В том, что толку от армии мало, уверяет и недавно вернувшийся со службы харьковчанин Антон. "Я служил в ПВО. Автомат держал только на присяге. Сказать, что стал суперспециалистом в противовоздушной обороне — не могу. Мы в основном в наряды ходили, маршировали, носили мебель и территорию убирали: красили, белили", — рассказывает "Вестям" Антон.

А Светлана, мама пограничника, говорит, что у сына служба такая, что скучать не приходится. "Служит в Закарпатье в погранотряде. С автоматом не расстается, еще и пистолет "Форт" выдали. Наряды через сутки, а поскольку контрактники не хотят служить за 10 тыс. грн, срочникам приходится выезжать на задержание нарушителей, которые пытаются проскочить в Словакию", — отмечает Светлана.

Источник: https://from-ua.com