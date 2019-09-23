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Зеленский начал трехдневный визит в США

23.09.2019 13:40
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Зеленский начал трехдневный визит в США

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня начинает свой визит в США. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

В своем микроблоге в Twitter она отметила:

«Сегодня Зеленский начинает свой визит в США для участия в Генеральной Ассамблеи ООН 2019».

Как сообщалось ранее, 23−26 сентября глава государства Владимир Зеленский совершит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, визит, Зеленский
 
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