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Федерализации Украины не будет ни при каких условиях – Данилюк

24.09.2019 20:20
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Федерализации Украины не будет ни при каких условиях – Данилюк

Секретарь СНБО считает, что Украина никогда не пойдет на закрепление "особого статуса" Донбасса по российскому сценарию. Ибо в таком сценарии будет заложена возможность политического давления на Украину и вмешательства в ее внутренние дела Александр Данилюк полностью разделяет позицию президента, касающуюся особого статуса Донбасса, передает https://www.dialog.ua информацию, размещенную пресс-службой СНБО. Глава СНБО говорит, что именно этот пункт Минских соглашений вызывает наибольшее количество споров и двоетолкований. Россия не скрывает, что у нее свое видение "особого статуса", под которым она подразумевает федерализацию этого региона. Естественно, для воплощения такого плана понадобилось бы вносить изменения в Конституцию Украины, и украинская власть на это не пойдет. Вместо этого президент Зеленский и его команда рассматривают иной вариант реинтеграции Донбасса в Украину, исходящий из принципов унитарности государства и его целостности. Он не потребует ревизии Основного закона, однако поможет Донбассу смягчить процесс возвращения домой. То есть, если Россия трактует особый статус как автономию этого региона, то Украина как процесс децентрализации, который сегодня, к слову, идет по всей стране. "Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы", - подчеркнул Данилюк.

 



Теги: Донбасс, федерализация
 
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