Накопительное страхование жизни в Украине: плюсы и минусы, гарантии и риски

24.09.2019 13:36

Накопительное (лайфовое) страхование – это страхование на перспективу долгой жизни. При этом виде страхования клиент не только защищен от рисков, но и получает возможность накопить деньги. В этом основное отличие накопительного страхования от рискового, при котором клиент по истечению срока и отсутствии страховых случаев назад деньги не получает. В накопительном страховании капиталом становятся прожитые годы.

Накопительное страхование – альтернатива пенсии

В связи с пенсионной реформой в Украине, безбедная старость для многих украинцев, молодость и зрелость которых пришлись на беспредельные 90-стые, сейчас находится под большим вопросом. В такой неопределенной обстановке накопительное страхование могло бы стать хорошей альтернативой социальным пенсиям, которые рискуют получить очень многие. Накопительная система при страховании жизни позволит аккумулировать на своем счете сумму, достаточную, чтобы без страха встретить старость. Также застраховать свою жизнь выгодно по другим причинам.

Но пока накопительным страхованием у нас в стране охвачены всего 6% населения, в отличие от западных стран, где к страхованию жизни прибегают до 80% граждан.

Украинцы не доверяют ни банкам, ни страховым компаниям, предпочитая по-прежнему рассчитывать на государство или храня деньги под матрасами.

Отношения между клиентом и страховой компанией в Украине регулирует «Закон о страховании», и в целом, эту часть экономики страну можно считать не менее стабильной, чем банковская система. Все страховые полисы внесены в реестр страховок, и из него можно узнать, действителен ли ваш полис в тот или иной момент.

Виды страхования в Украине

Основными видами страхования в нашей стране являются следующие:

В сфере личного страхования:

Страхование жизни от несчастных случаев, Медицинское страхование, Страхование туристов

В сфере накопительного страхования:

Страхование жизни, Страхование детей, Пенсионное страхование, Страхование персонала

При страховании имущества:

Страхование жилья и домашнего имущества, Страхование имущества юридических лиц, Страхование грузов

В области финансового страхования:

Ипотечное страхование, Страхование производства.

В каких случаях страховая компания выплачивает страховку

Страховые компании могут предложить несколько продуктов по накопительному страхованию с различными вариантами покрытия страховых случаях, но в основном страховка выплачивается в двух случаях:

При окончании действия договора и дожитии застрахованного до этого времени.

В случае смерти застрахованного лица.

При первом варианте застрахованное лицо получает оговоренную договором сумму плюс проценты на сумму всех страховых взносов за период действия договора.

Источник : https://politeka.



