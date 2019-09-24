"Ошибочное" заявление Зеленского парализовало работу НАБУ: недовольные украинцы перегрузили линию для связи

24.09.2019 08:18

В ответ на заявление Владимира Зеленского НАБУ выступили с ответной просьбой ко гражданам Украины и самому президенту. В НАБУ призвали президента Украины конкретизировать для народа род деятельности антикоррупционного бюро, сообщает https://www.dialog.ua Ранее Владимир Зеленский призвал граждан Украины не забрасывать комментарии в социальных сетях президента вопросами о коррупции, призвав обращаться напрямую в НАБУ. В совете общественного контроля сообщили, что детективы бюро занимаются лишь делами о коррупции на особо крупные суммы, и интересуются при этом лишь топ-чиновниками, деятельность которых могла бы поставить под удар национальную безопасность Украины. Об этом представители совета написали на своей странице в Facebook. Из-за нечеткой информации президента Зеленского теперь линия для связи НАБУ перегружена звонками граждан не по теме. Действия главы государства привели к дестабилизации работы НАБУ, граждане, поверившие словам президента, теперь крайне недовольны работой бюро. В НАБУ порекомендовали Зеленскому создать универсальную горячую линию для связи по любым коррупционным делам, если уж он решил помочь украинцам.



