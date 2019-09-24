Водителям подсказали, почему начинает бить рулевое колесо

24.09.2019 22:39

Что можно сделать.

Многим автовладельцам знакома ситуация, когда при движении автомобиля начинает бить рулевое колесо. Игнорировать проблему нельзя. Если вовремя не обратить внимание, то это приведет к серьезным последствиям. Чтобы устранить неполадку, нужно учитывать конкретные обстоятельства, когда это происходит. Предлагаем главные причины вибрации руля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.

На скорости

Бьет руль на скорости 100-120 км/ч по следующим причинам:

• Неполадки ступичного подшипника. Благодаря этой детали обеспечивается плавность хода авто. Если она ломается, колесо вибрирует, что передается на баранку.

• Выпуклости и деформации на шине. Во время движения грыжи сталкиваются с поверхностью дороги и вызывают тремор в руле.

• Сбой в балансировке колес, нарушение развала-схождения. Если с разных сторон масса колес разная, то при скорости 100 км/ч и выше начинает работать центробежная сила. Упор идет на колесо с увеличенной массой, что передается на руль.

• Неравномерный износ покрышек. Дефект возникает из-за отсутствия балансировки колес, но проявляется уже после их выравнивания.

• Деформация дисков. Возникает из-за заводского брака или механического повреждения. Передается на баранку при скорости от 90 км/ч.

• Маленькое давление в колесах.

При резких маневрах на дороге и кочках

Иногда возможна вибрация руля при поворотах или на ухабистой дороге. Влияют на это следующие дефекты:

• Выход из строя подшипников в рулевом редукторе. В устройстве появляется стук, которые передается на руль.

• Износ сайлентблоков. Они смягчают вибрации на неровностях дороги. Когда детали изнашиваются, то тряска передается на руль.

• Проблемы с рулевой рейкой. Из-за ослабления крепления теряется контроль, и тряска передается на рулевое колесо. Ремонт рулевой рейки на автосервисе лучше доверить профессионалам на СТО.

• Выработка наконечников рулевой тяги. Сильная отдача возникает даже при небольшой ямке на дороге.

• Деформация шрусов. Слышен хруст при поворачивании колес.

• Износ стоек. Они предназначены для смягчения ударов от неровностей на дороге. Когда они выходят из строя, то не справляются со своей задачей.

При торможении

Случается, что во время остановки автомобиля руль начинает дергаться. Происходят вибрации руля при торможении по следующим причинам:

• Тормозные колодки грязные или поврежденные. Из-за резкого торможения температура между дисками повышается, что вызывает деформацию и вибрацию. Она передается на рулевое колесо.

• Время службы тормозных колодок вышло. Система начинает вибрировать из-за неровной поверхности дисков при торможении.

• Изношенные шаровые опоры. При нажатии на педаль тормоза слышен люфт колес из-за поврежденных шаровых.

• Неполадки с сайлентблоками. Устройства служат, чтобы снижать колебания узлов автомобиля. Если сайлентблоки изнашиваются, то вибрации уходят в руль.

• Прилипание суппорта. Из-за грязи и недостаточной смазки суппорт прижимает тормозные диски неравномерно между узлами авто. Это вызывает толчки рулевого колеса.

При разгоне

Если во время набора скорости начал бить руль, то причины могут быть следующие:

• Разбалансировка колес;

• Деформация дисков;

• Загрязнения на колесах;

• Дефекты и износ покрышек;

• Проблемы с амортизаторами, стойками и подшипниками;

• Износ шаровых;

• Дефекты и деформация рулевых тяг;

• Недостаток трансмиссионной жидкости в коробке передач. Если масла не хватает, или оно грязное, то возникают провалы в динамике и вибрации агрегата;

• Грязь в фильтре АКПП.

На холостом ходу

В некоторых случаях появляется вибрация даже на холостом ходу вследствие:

• Износа опор двигателя. Они слишком стерты, поэтому не могут гасить вибрации мотора и передают их на рулевое колесо.

• Плавающих оборотов. Из-за проблем с системой подачи бензина обороты повышаются и снижаются без видимых причин. Неполадки возникают как в бензонасосе, так и электронных датчиках.

При первом же проявлении проблемы стоит обратиться в автосервис, специалисты которого определят, что именно является причиной и предложат варианты ремонта.