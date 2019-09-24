Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Трампом

24.09.2019 16:00

Президент Зеленский надеется на то, что его часовая встреча с главой США Дональдом Трампом будет весьма продуктивна. Он подчеркнул, что им удастся обсудить важные темы, которые накопились за последнее время. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает https://www.dialog. . Ранее, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинской диаспоры в рамках своего рабочего визита в США. Во время встречи с представителями украинской общины в США президент Зеленский заверил, что ждет от встречи с Трампом продуктивности, которая конвертируется в успешные решения. Ожидания президента заострены на том, что это будет предметный разговор о действительно важных вещах. Также президент Украины отметил, что совсем скоро пройдет встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". Зеленский хочет, чтобы там уже были выработаны какие-то планы разведения войск, прекращения войны, возврата территорий. Зеленский пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы добиться каких-то результатов. Международные эксперты уверяют, что переговоры президентов Зеленского и Трампа в Нью-Йорке могут способствовать миру на Донбассе.



