Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН

24.09.2019 22:00

Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 сентября, принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Как передает replyua.net, об этом информирует Офис главы государства в микроблоге Twitter.



«Президент Украины принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Зеленского предусмотрен насыщенный график двусторонних встреч, а еще общения с бизнес-кругами, бондхолдерамы и инвесторами», – говорится в сообщении.



На опубликованном фото можно увидеть и других представителей украинской делегации: слева от Зеленского руководитель Офиса президента Андрей Богдан, далее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко; выше них (уже слева направо) министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, за ним помощник президента Андрей Ермак, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Напомним, что в рамках визита Зеленского в СШАзапланирована его встреча с Дональдом Трампом.