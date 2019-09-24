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Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН

24.09.2019 22:00
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Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН

Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 сентября, принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Как передает replyua.net, об этом информирует Офис главы государства в микроблоге Twitter.

«Президент Украины принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Зеленского предусмотрен насыщенный график двусторонних встреч, а еще общения с бизнес-кругами, бондхолдерамы и инвесторами», – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть и других представителей украинской делегации: слева от Зеленского руководитель Офиса президента Андрей Богдан, далее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко; выше них (уже слева направо) министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, за ним помощник президента Андрей Ермак, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Напомним, что в рамках визита Зеленского в СШАзапланирована его встреча с Дональдом Трампом.



Теги: ООН, открытие, участники, Зеленский
 
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