22-летний украинец женился на своей бабушке, чтобы откосить от армии

25.09.2019 16:30

В селе Байковка на Виннитчине 24-летний Александр Кондратюк второй год как женат на своей двоюродной бабушке. У пожилой женщины первая группа инвалидности, и молодой муж автоматически стал опекуном, а также получил отсрочку от призыва на срочную службу.

Ежегодно он носит в военкомат справку о браке. 81-летняя супруга утверждает, что Александр проживает с ней как и положено мужу, но с журналистами бабуля общается неохотно. Соседи говорят, парень несколько раз к своей жене приезжал.

Военком разъясняет: опекун Зинаиды Илларионовны закона не нарушает: "Человек требует опекунства, а он является мужем этой женщины. Соответственно оказывает физическую и материальную помощь".

Юристы рекомендуют сотрудникам военного комиссариата собирать показания соседей и судиться. Если найдутся доказательства, что брачных отношений нет и общее хозяйство не ведется, то уклониста все же смогут призвать на службу.

Известно, что во время периода мобилизации в зону АТО фиксировалось масса случаев, когда молодые люди оформляли опеку над пожилыми родственниками или инвалидами, чтобы избежать призыва. Однако случай с женитьбой на 81-летней старушке, скорее всего, в современной украинской истории первый.

Источник: http://kr24.com.ua