Гончарук рассказал о перезапуске системы власти в Украине

25.09.2019 16:15

Украинское правительство собирается полностью перезапустить систему власти в стране.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы Кабмина, теперь тем, кто хочет работать в правительстве, будут открыты все двери, люди же, которые хотят приходить на работу и отсиживаться, будут выкинуты из системы.

Гончарук, при этом, убежден, что сумеет создать аппарат, который будет эффективно управлять страной.

Как считает премьер-министр, введение контрактной службы в правительстве поможет добиться того, что в стране будут сотни мотивированных сотрудников.

Гончарук заявляет, что за неэффективную работу госслужащих будут увольнять намного быстрее, чем это происходило раньше. Также введут особые премии за производительность.

Источник: https://donpress.com