Импичмент Трампа запустили из-за Зеленского: такого скандала мир еще не видел

25.09.2019 11:15

Скандал вокруг президента США Дональда Трампа достиг главного апогея

По информации агентства Reuters, сегодня ночью по киевскому времени Демократическая партия США запустила расследование предпосылок процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Подобное заявление сделала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В частности, 3/4 Палаты представителей выступили в поддержку расследования возможного давления Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка.

«В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследование в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать свои полномочия в соответствии со Статьей 1, в частности, конституционное право принятия импичмента. И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины принять меры, которые принесут ему [Трампу] политическую выгоду.

Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и измены нашей национальной безопасности. Измены принципа целостности наших выборов. Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте», – говорится в официальном заявлении спикера Палаты представителей США.

Президент США Дональд Трамп, который сейчас участвует в ГА ООН, уже успел отреагировать на громкие обвинения со стороны Демократической партии. Так, информацию о возможном импичменте он назвал «харрасментом» (домогательством).

Поводом для подобного заявления демократов послужил телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в котором президент США, вероятно, требовал от украинского лидера расследования против сына Джо Байдена.

Сам же Джо Байден, который является кандидатом в президенты США, заявил, что, по его мнению, Дональд Трамп не оставляет Конгрессу «другого выбора, кроме как инициировать импичмент».

Для разрешения скандала Дональд Трамп дал разрешение на публикацию стенограммы нашумевшего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал, что уже 25 сентября будет обнародована неотредактированная полная версия июльского телефонного разговора политиков.

Стоит напомнить, что дипломатический скандал вспыхнул после того, как сотрудник Национальной разведки после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским написал жалобу на президента США.

Ознакомившись с информацией изложенной, которая была в доносе, генеральный инспектор американской разведки Майкл Аткинсон согласился, что ситуация вопиющая и беспрецедентна. Глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, в свою очередь, обвинил Департамент юстиции в препятствовании передачи в Конгресс жалобы сотрудника разведки.

В препятствовании передачи доноса представители Конгресса обвиняют и нового руководителя разведки, который был назначен Дональдом Трампом. Сам президент США откидывает все обвинения и называет эту информацию «фейковыми новостями».

Источник: https://politeka.net