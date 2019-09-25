- Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время20:14
- Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине 20:00
- "Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень19:45
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Силовики вышли на улицы Одессы, введен особый режим: чем это грозит жителям18:40
- Зеленский разозлил пропагандистов РФ поступком в ООН 18:20
- СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского18:02
- Украину накроют дожди и заморозки: синоптики дали неутешительный прогноз17:05
- Информатор готов в суде рассказать о «давлении» Трампа на Зеленского16:47
Импичмент Трампа запустили из-за Зеленского: такого скандала мир еще не видел
Скандал вокруг президента США Дональда Трампа достиг главного апогея
По информации агентства Reuters, сегодня ночью по киевскому времени Демократическая партия США запустила расследование предпосылок процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Подобное заявление сделала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В частности, 3/4 Палаты представителей выступили в поддержку расследования возможного давления Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка.
«В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследование в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать свои полномочия в соответствии со Статьей 1, в частности, конституционное право принятия импичмента. И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины принять меры, которые принесут ему [Трампу] политическую выгоду.
Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и измены нашей национальной безопасности. Измены принципа целостности наших выборов. Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте», – говорится в официальном заявлении спикера Палаты представителей США.
Президент США Дональд Трамп, который сейчас участвует в ГА ООН, уже успел отреагировать на громкие обвинения со стороны Демократической партии. Так, информацию о возможном импичменте он назвал «харрасментом» (домогательством).
Поводом для подобного заявления демократов послужил телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в котором президент США, вероятно, требовал от украинского лидера расследования против сына Джо Байдена.
Сам же Джо Байден, который является кандидатом в президенты США, заявил, что, по его мнению, Дональд Трамп не оставляет Конгрессу «другого выбора, кроме как инициировать импичмент».
Для разрешения скандала Дональд Трамп дал разрешение на публикацию стенограммы нашумевшего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал, что уже 25 сентября будет обнародована неотредактированная полная версия июльского телефонного разговора политиков.
Стоит напомнить, что дипломатический скандал вспыхнул после того, как сотрудник Национальной разведки после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским написал жалобу на президента США.
Ознакомившись с информацией изложенной, которая была в доносе, генеральный инспектор американской разведки Майкл Аткинсон согласился, что ситуация вопиющая и беспрецедентна. Глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, в свою очередь, обвинил Департамент юстиции в препятствовании передачи в Конгресс жалобы сотрудника разведки.
В препятствовании передачи доноса представители Конгресса обвиняют и нового руководителя разведки, который был назначен Дональдом Трампом. Сам президент США откидывает все обвинения и называет эту информацию «фейковыми новостями».
Источник: https://politeka.net
Теги: США, Донбасс, скандал, импичмент, Дональд Трамп, Зеленский
- Пономарь: Новости об импичменте Трампа
- "Зарвавшийся Путин за день получил две "мегапощечины" от Трампа и Меркель", - кадры острого заявления Климкина
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия
- Путину не удалось переубедить Трампа: США дают $200 млн на оружие для ВСУ - подробности
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- В Донецке началась срочная эвакуация14:35
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР" 14:10
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»13:35
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время20:14
- Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине 20:00
- "Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень19:45
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Силовики вышли на улицы Одессы, введен особый режим: чем это грозит жителям18:40
- Зеленский разозлил пропагандистов РФ поступком в ООН 18:20
- СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского18:02
- В США обнародовали расшифровку разговора Трампа и Зеленского17:42
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Акне: в каких случаях необходимо сдать анализы на гормоны17:15
- Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты. 15:08
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком08:15
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе