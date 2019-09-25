Информатор готов в суде рассказать о «давлении» Трампа на Зеленского

25.09.2019 16:47

Информатор о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским готов выступить в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Об этом председатель комитета Адам Шифф сообщил в своем микроблоге Twitter. передает Корреспондент.

"Адвокат осведомителя сообщил нам, что его клиент хотел бы поговорить с нашим комитетом, и запросил у исполняющего обязанности директора Национальной разведки США указания относительно того, как это сделать", - отметил конгрессмен.

Шифф также заявил, что показания заявителя ожидаются уже на этой неделе.

Как сообщалось, в США началась процедура импичмента Трампа из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского. Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности. Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского. Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и якобы готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

Источник: https://from-ua.com