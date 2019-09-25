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"Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень

25.09.2019 19:45
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"Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень

Текст законопроекта, который предполагает уголовную ответственность за неличное голосование, появился на сайте Верховной Рады. Его автором является Руслан Стефанчук.

Предусмотрены и штрафы от 51 000 до 85 000 грн.

В законопроекте описана процедура фиксации преступления и порядок действий в данной ситуации.

В пояснительной записке значится, что цель законопроекта – отстаивать интересы людей его представителями. Отмечается также, что требование личного голосования присутствует и в Конституции.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, штраф, Верховная Рада
 
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