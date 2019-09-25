Курс доллара побьет новый рекорд, происходит невероятное: что будет с гривной

25.09.2019 12:00

Курс доллара в Украине готовится к новому рекорду на валютном рынке

Об этом пишет Обозреватель

По словам финансового аналитика Егора Комова, в ближайшую неделю курс доллара в Украине может установить абсолютный рекорд за последние 4 года.

В частности, как прогнозирует эксперт, курс доллара может достичь 24-24,1 грн/$. Он утверждает, что тенденция к укреплению и ситуация на валютном рынке позволят национальной валюте протестировать новую психологическую отметку в 24 грн/$.

«Сейчас видим на рынке очень позитивную ситуацию. Есть риски невыполнения бюджета и, думаю, что Национальный банк отчасти может сгладить снижение курса доллара. Но, скорее всего, думаю, что отметку около 24 грн/$ в ближайшую неделю мы все-таки протестируем», — объяснил Комов свою точку зрения.

Финансовый аналитик также отметил, что гривна укрепляется благодаря высоким экспортным выручкам, спросу на национальную валюту среди иностранных покупателей украинских ценных бумаг, и стабильному балансу спроса и предложения на рынке

Более того не стоит забывать, что курс доллара в нашей стране в первую очередь зависит от сезонных факторов, хотя сейчас четкие переходы стерты. Уже несколько лет назад летом наблюдается укрепление национальной валюты, а осенью – плавная девальвация. Затем зимой ситуация на финансовом рынке стабилизируется и с начала года происходит плавный подход к летнему укреплению гривни.

Ранее мы сообщали о том, что гривна скоро уйдет на дно. Подобный прогноз озвучил экс-глава Минфина Владимир Лановой. По его словам, курс доллара удерживают искусственно, поэтому украинцы должны быть готовы к возможному падению гривны

Эксперт объяснил, что курс доллара постоянно падает в цене из-за того, что предложения американской валюты на внутреннем рынке сейчас больше, а правительство вновь повторяет ошибки прошлого, следуя по пути больших займов для финансирования дефицита бюджета.

Источник: https://politeka.net