Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине

25.09.2019 20:00

Появилась информация о том, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" собирается направить "своего человека" в ПАСЕ.

Так, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", главой которой выступает Виктор Медведчук, отправит своего представителя для принятия участия в следующей Парламентской ассамблее Совета Европы.

Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на пресс-центр "ОПЗЖ".

Как сообщается, народный депутат от их партии поедет на сессию ПАСЕ, не принимая во внимание тот факт, что украинская делегация официально отказалась принимать в ней участие.

По мнению партии, для мирного урегулирования конфликта в Украине нужно активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, а также полностью восстановить отношения с Советом Европы. Стоит сказать о том, что в пресс-центре не раскрыли имя нардепа, на которого возложат эту миссию.



Источник: www.dialog.ua