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Мы не готовы ждать еще 5 лет: Зеленский сделал резонансное заявление по Донбассу

25.09.2019 11:30
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Мы не готовы ждать еще 5 лет: Зеленский сделал резонансное заявление по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу и шведские инвестиции в экономику Украины.

Об этом сообщает сайт президента Украины, Зеленский поблагодарил премьер-министра за всестороннюю поддержку Киева, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу, передает Сегодня.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", – подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства также отметил важность Швеции в качестве партнера для Киева, в частности в торговой сфере.

Зеленский призвал Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе – в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, президент, премьер-министр, ООН, Зеленский
 
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