О чем Трамп просил Зеленского во время разговора по телефону: текст рассекречен

25.09.2019 21:38

Администрация Белого дома пошла на беспрецедентный шаг и опубликовала стенограмму телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Ниже мы публикуем самые важные выдержки разговора двух президентов.

Информацию передает Диалог.UA.

▫️ В разговоре действительно упоминали о сыне Байдена: Трамп намекнул, что было бы хорошо, если бы президент Украины «посмотрел» на дело и сказал, что будет радоваться любым действиям Зеленского и генпрокурора

▫️ Зеленский заявил, что новый генпрокурор будет на 100% его человеком и обязательно «возьмется» за это производство и «разберется» с компанией, которую вспомнил Трамп

▫️ Американский лидер выразил удовлетворение работой прошлого главы ГПУ и сообщил, что с Зеленским и генпрокурором контактировать его адвокат Руди Джулиани

▫️ Главы государств согласились в неудовлетворении работой бывшего посла США в Украине (Мари Йованович - ред.): Трамп сказал, что она «была плохая и имела дело с плохими людьми» - ранее экс-генпрокурор Луценко обвинил Йованович в том, что она необъективно освещала работу украинских правоохранителей.

Также она якобы передала ему список «неприкасаемых людей», но в США это отрицают

▫️ Зеленський сказал Трампу, что США являются намного большими партнерами Украины, чем Евросоюз - особенно, когда речь идет о санкциях против РФ. Он сказал, что Украина готова покупать больше ракетных комплексов Javelin

▫️ Президент Украины сказал, что «учился у Трампа», чтобы выиграть выборы, а в конце разговора пригласил Трампа в Украину: сначала предложил лететь вместе на его самолете, а затем выдвинул идею улететь на борту президента США, потому что он «гораздо лучше»



Источник: www.dialog.ua