- Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время20:14
- Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине 20:00
- "Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень19:45
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Силовики вышли на улицы Одессы, введен особый режим: чем это грозит жителям18:40
- Зеленский разозлил пропагандистов РФ поступком в ООН 18:20
- СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского18:02
- Украину накроют дожди и заморозки: синоптики дали неутешительный прогноз17:05
- Информатор готов в суде рассказать о «давлении» Трампа на Зеленского16:47
Одна из знаменитостей «Слуги народа» вскоре может сложить мандат
Как передает replyua.net, все идет к тому, что фракции «Слуга народа» вскоре придется потерять одну из своих знаменитостей – борца, двукратного чемпиона мира и олимпийского призера Жана Беленюка. Спортсмен в одном из своих интервью признался, что ему сейчас очень сложно совмещать тренировки с работой под куполом парламента, банально из-за жесткого графика парламентариев не остается времени на подготовку к соревнованиям.
По словам Беленюка, при подготовке к чемпионату мира было очень сложно, парламент тогда только начинал работу и были, как утренние, так и вечерние сессионные заседания Рады, приходилось сокращать время для тренировок.
Нардеп признался, что у него есть негласная договоренность с руководством партии «Слуга народа», что спортивная карьера для него все равно в приоритете. Поэтому, если встанет вопрос, что нужно будет делать выбор, то он сложит депутатский мандат. Жан Беленюк рассказал, что сейчас его цель – хорошо выступить на Олимпийских играх, а для этого нужно проводить тренировки по графику, не выпадать из колеи. Есть надежда, что парламентской работы станет меньше и он сможет уделять больше внимания любимому делу. Читайте также – Путин с легкостью согласится подписать новый Будапештский меморандум.
Теги: Донбасс, знаменитости, мандат, Слуга народа
- МИД: Россия блокирует расширение мандата ОБСЕ на границе с Донбассом
- Мистика, да и только! Актеры и певцы обладают необычными способностями
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
- Что покажут телеканалы на Новый год, или Полуночные превращения Ани Лорак и Филиппа Киркорова
- В Донецк "нагрянут" хоккейные звезды
- Киркоров требовал кабриолет, а Брежнева пугала невест
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- В Донецке началась срочная эвакуация14:35
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР" 14:10
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»13:35
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время20:14
- Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине 20:00
- "Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень19:45
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Силовики вышли на улицы Одессы, введен особый режим: чем это грозит жителям18:40
- Зеленский разозлил пропагандистов РФ поступком в ООН 18:20
- СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского18:02
- В США обнародовали расшифровку разговора Трампа и Зеленского17:42
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Акне: в каких случаях необходимо сдать анализы на гормоны17:15
- Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты. 15:08
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком08:15
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе