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Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время

25.09.2019 20:14
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Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время

В Украине традиционно перейдут с летнего времени на зимнее, переведя 27 октября стрелки часов на час назад.

Фото распоряжения о переводе часов разместил на своем Facebook заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - сказано в документе.

Распоряжение подписано самим Качкой.

В связи переводом стрелок правительство просит средства массовой информации уведомлять украинцев об окончании летнего времени, в том числе ежедневно в течение трех последних дней перед отменой действия летнего времени (с 24 по 26 октября).

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, зима, перевод часов
 
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