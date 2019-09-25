Силовики вышли на улицы Одессы, введен особый режим: чем это грозит жителям

25.09.2019 18:40

27 сентября в Одессе пройдут плановые антитеррористические учения, в связи с этим вводится особый режим безопасности

Об этом сообщает на странице Управления СБУ в Одесской области.

Отмечается, что условия учений будут максимально приближены к реальным.

«В масштабных тренировках примут участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госпогранслужбы, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», — сообщили в СБУ.

В период проведения учений на отдельных территориях города возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения автотранспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

Сотрудники службы безопасности просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.