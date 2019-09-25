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Скандал: Зеленский красиво отшил наглых российских журналистов, позор попал на видео
Президент Украины Владимир Зеленский эффектно «отшил» российских пропагандистов
Как известно, инцидент произошел в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи ООН.
В частности, российские пропагандисты поджидали главу Украины Владимира Зеленского после выступления на дебатах ГА ООН и решили расспросить его о скандале вокруг президента США Дональда Трампа.
«Скажите пожалуйста, давил ли на вас Дональд Трамп в разговоре про Джо Байдена?», — адресовал свой вопрос Владимиру Зеленскому топ-пропагандист РФ
«На меня никто не может давить, так как я президент независимой страны. На меня может давить только один человек, на меня может давить только мой сын, которому 6 лет», — эффектно поставил на место адепта Кремля Владимир Зеленский.
Стоит отметить, что пропагандисты РФ пытались разузнать у Владимира Зеленского детали скандала вокруг президента США Дональда Трампа, которому хотят объявить импичмент. В частности, 3/4 Палаты представителей выступили в поддержку расследования возможного давления Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка, в котором лидер США якобы просил своего коллегу расследовать факты коррупции Байдена-младшего.
Президент США Дональд Трамп, который сейчас участвует в ГА ООН, уже успел отреагировать на громкие обвинения со стороны Демократической партии. Так, информацию о возможном импичменте он назвал «харрасментом» (домогательством).
Сам же Джо Байден, который является кандидатом в президенты США, заявил, что, по его мнению, Дональд Трамп не оставляет Конгрессу «другого выбора, кроме как инициировать импичмент».
Для разрешения скандала Дональд Трамп дал разрешение на публикацию стенограммы нашумевшего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал, что уже 25 сентября будет обнародована неотредактированная полная версия июльского телефонного разговора политиков.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, ООН, журналисты, Зеленский
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