Последние новости раздела
- Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время20:14
- Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине 20:00
- "Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень19:45
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Силовики вышли на улицы Одессы, введен особый режим: чем это грозит жителям18:40
- Зеленский разозлил пропагандистов РФ поступком в ООН 18:20
- СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского18:02
- Украину накроют дожди и заморозки: синоптики дали неутешительный прогноз17:05
- Информатор готов в суде рассказать о «давлении» Трампа на Зеленского16:47
СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского
25.09.2019 18:02
Группа украинских военнослужащих якобы намерена сорвать процесс разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на «разведку» «народной милиции».
«Мы располагаем информацией о том, что военнослужащие из числа командного состава вооруженных сил Украины, находящиеся под влиянием бывшего президента Украины Петра Порошенко, намерены сорвать разведение сил и средств», — сказано в сообщении.
«Разведчики» также заверили, что в ближайшее время раскроют все подробности.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, заговор, ВСУ, ОРДО, Зеленский
Читайте также:
- В ОРДО заявили о массовой переброске танков ВСУ под Горловкой
- Официально: подразделения ВСУ в зоне АТО не осуществляли продвижения вперед
- Уничтожили полностью. ВСУ нанесли удар по укреплениям оккупантов
- В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- В Донецке началась срочная эвакуация14:35
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР" 14:10
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Еленовке пропускают по 2-3 авто в 20 минут, в Горловке и на "Каргиле" адские очерди»13:35
- В ОРДО появился онлайн-сервис с информацией о долгах за коммуналку09:15
- Министр обороны рассказал о разведения сил на Донбассе08:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время20:14
- Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине 20:00
- "Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень19:45
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Разведка: члены НВФ расслылают спам с целью психологического воздействия19:15
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Силовики вышли на улицы Одессы, введен особый режим: чем это грозит жителям18:40
- Зеленский разозлил пропагандистов РФ поступком в ООН 18:20
- СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского18:02
- В США обнародовали расшифровку разговора Трампа и Зеленского17:42
- Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться19:30
- Минздрав собирается провести масштабную проверку медучреждений19:00
- Акне: в каких случаях необходимо сдать анализы на гормоны17:15
- Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты. 15:08
- Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц09:30
- Врачи рассказали, вреден ли кофе с молоком08:15
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе