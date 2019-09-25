СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского

25.09.2019 18:02

Группа украинских военнослужащих якобы намерена сорвать процесс разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на «разведку» «народной милиции».

«Мы располагаем информацией о том, что военнослужащие из числа командного состава вооруженных сил Украины, находящиеся под влиянием бывшего президента Украины Петра Порошенко, намерены сорвать разведение сил и средств», — сказано в сообщении.

«Разведчики» также заверили, что в ближайшее время раскроют все подробности.

Источник: https://donpress.com