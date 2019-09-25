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Срочно: разговор Зеленского и Трампа слили в сеть, Меркель никогда не простит этих слов

25.09.2019 20:37
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Срочно: разговор Зеленского и Трампа слили в сеть, Меркель никогда не простит этих слов

Белый дом опубликовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

25 сентября американская сторона рассекретила содержание телефонного разговора лидеров государств, который состоялся 25 июля, и разместила в открытом доступе его полный текст.

Это пришлось сделать после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование относительно Хантера Байдена — сына Джо Байдена.

Так, действительно Трамп в беседе поднял эту тему, уточнив, что «Байден остановил расследование и многие люди хотят узнать об этом». Президент США попросил Зеленского поговорить с адвокатом Руди Джулиани и генпрокурором США Барром по поводу ситуации вокруг сына Джо Байдена.

Зеленский в свою очередь пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело Байдена.

Также президент США критиковал Германию и Ангелу Меркель за оказание недостаточного содействия Украине.

«Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает. Многие европейские страны поступают таким же образом», — заявил Трамп и добавил, что только США поступают по отношению к Украине «очень-очень хорошо».

А Зеленский обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении санкций в отношении России.

Кроме того, Трамп просил Владимира Зеленского помочь выяснить обстоятельства появления в США утверждений о его связи с РФ.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, разговор, Меркель, Зеленский
 
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