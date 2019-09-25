Украина получила еще один безвиз

25.09.2019 13:15

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвиза Украине. Об этом министр сообщил в Twitter, передает УП.

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухио. Тем временем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке. Продолжение следует!", - написал Пристайко.

Напомним, безвизовый режим с Европейским Союзом действует в Украине уже более двух лет - с 11 июня 2017 года.

8 мая 2019 Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.

С 15 февраля Уругвай ввел безвиз для граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введения безвизовых с 22 странами.

В июле 2019 Украина подписала с Северной Македонией соглашение о безвизе на постоянной основе.

Источник: https://from-ua.com