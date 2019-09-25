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В Раде анонсировали индексацию пенсий на 12%

25.09.2019 07:42
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В Раде анонсировали индексацию пенсий на 12%

В марте 2020 года состоится индексация пенсий, таким образом выплаты вырастут на 12-13%.

"Повышение пенсий будет, в марте мы будем индексировать. В том числе, повышение пенсий будет происходить за счет роста прожиточного минимума. Кстати, мы его впервые в статье 7 о Государственном бюджете проанонсировали как честный прожиточный минимум... Думаю, это (повышение пенсий - ред.) где-то на 12-13% - это половина от инфляции в этом году и половина от роста фонда заработной платы",

- отметила Третьякова.

Провести индексацию получится за счет роста прожиточного минимума.

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова считает, что одна из главных целей правительства – преодоление разницы между текущим и реальным прожиточным минимумом для обеспечения пенсионеров.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, индексация, Верховная Рада, пенсии
 
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