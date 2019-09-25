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"Война с Россией": президент Зеленский выступил в ООН. ВИДЕО
Глава государства Владимир Зеленский выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом пишет apostrophe.
Произнося свою речь Владимир Зеленский затронул тенденции, которые имеют влияние на достижения целей в области развития страны. Также, президент отметил, что Украина остается верной целям в этом направлении. Со слов президента, экономика страны адаптировалась для бизнесс-инноваций.
Вместе с этим, глава государства упомянул, какие огромные экономические и социальные потери понесла страна в результате вооруженного конфликта на Донбассе.
"Никакое государство не сможет устойчиво развиваться, если в стране нет мира и чувства безопасности. Ведь развитие не возможно под выстрелы и взрывы, развития не может быть там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, где аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека. На этом пути (развития страны) сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", – сказал Зеленский.
Выступление президента Зеленского смотрите на 2:32.
Теги: Россия, Донбасс, президент, война, ООН, Зеленский
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