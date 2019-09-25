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Зеленский разозлил пропагандистов РФ поступком в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил российских пропагандистов своим выступлением в Генассамблее ООН.
Особенно сильно взволновал Зеленский одну из одиознейших пропагандисток Кремля Ольгу Скабееву, передает Диалог.UA.
Сегодня, 25 сентября, Зеленский выступил с речью на 74-й сессии Генассамблеи ООН в американском Нью-Йорке. Там он напомнил, что Россия продолжает убивать на Донбассе украинцев. Зеленский в качестве наглядного примера показал с трибуны Генассамблеи пулю калибра 12,7 мм.
Одна из таких, отметил президент, унесла жизнь одного из лучших баритонов мира украинского воина-добровольца Василия Слипака. Этот момент речи Зеленского взбесил пропагандистов России. Те с горечью констатировали, что новый лидер Украины повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко.
"Аааа! Зеленский привез в ООН пулю! Типа Россия- агрессор. Порошенко 2.0", - устроила истерику Скабеева. Она даже попыталась неудачно поиронизировать и назвала Зеленского "жалкой подделкой" Порошенко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, ООН, Зеленский
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