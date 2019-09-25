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Зима придет в середине ноября: синоптики озвучили точные даты

25.09.2019 10:00
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Зима придет в середине ноября: синоптики озвучили точные даты

Синоптик рассказали об особенностях погоды в Украине.

Так, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, первое серьезное похолодание в Украине будет с десятого октября, передает портал Обозреватель.

"11-12 октября на севере возможны заморозки. Но самые серьезные из них по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября", – сообщил Горбань.

В этом же месяце, по мнению народного синоптика, следует ожидать и первый снег. Первых зимних осадков следует ожидать 12-17 ноября. Однако этот снег пролежит недолго.

"Но он быстро растает. А зима установится 15-17 декабря", – рассказал Леонид Горбань.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, зима, ноябрь
 
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